Tiago Margarido: «Não podia ter encontrado melhor projeto»

O Nacional está a um pequeno passo de alcançar a meta traçada no começo da temporada 2023/24. A escassos três pontos dos 40 previstos para garantir a manutenção, o técnico Tiago Margarido revelou que o campeonato que a sua equipa está a fazer até ao momento "está acima da expectativa inicial" e mostrou-se satisfeito por ter rumado à Madeira."Pessoalmente não poderia ter encontrado melhor projeto ao ter vindo para o Nacional. Tudo aquilo que o Nacional oferece em termos de condições de trabalho, tranquilidade para trabalhar, está a refletir-se no sucesso que estamos a ter. Sinceramente foi o passo muito certo naquilo que era a progressão na minha carreira. Felizmente que as coisas estão a correr bem nesse sentido. Como digo sempre, isto não é como começa, mas sim como acaba, por isso temos que dar continuidade ao trabalho que iniciámos e no final faremos a contas. Não me iludo por termos começado bem. No entanto, tenho consciência que isto só tem os seus frutos se conseguirmos manter a regularidade", afirmou o líder nacionalista. E quando questionado se era cobiçado? "Sinceramente não penso nisso. Como referi, estou muito satisfeito no Nacional. Nem sequer penso nisso. No final da temporada, quando for a altura de pensar nisso, aí poderei comentar de outra forma. Neste momento o meu foco está totalmente no Nacional" afirmou o responsável de 35 anos que revelou ainda que não está surpreendido com a produtividade da sua equipa: "Se eu lhe disser que não me surpreendeu, provavelmente não irá acreditar no que lhe estou a dizer. Contudo, digo-lhe de forma genuína que não me surpreendeu pois quando começámos a trabalhar com este grupo percebemos a sua qualidade futebolística e humana. Sabíamos que esse potencial todo que existia poderia ser desenvolvido e, caso isso acontecesse, iríamos conseguir uma manutenção muito tranquila. O facto de neste momento estarmos nos três primeiros lugares, sinceramente não esperava tanto. Esperava estar em sétimo ou oitavo lugar. Não me surpreende totalmente, mas confesso que estamos a exceder um pouco as minhas expectativas".Depois, revela que não fez contas aos pontos que lhe podem valer uma subida de divisão. "Não sei quantos pontos serão necessários, nem vi o que aconteceu na época passada. As únicas contas que fizemos, foi aquilo que foi proposto alcançarmos, isto é, a meta dos 40 pontos para garantir a permanência. Essas contas fiz e verifiquei o que se tinha passado na época anterior", disse o responsável nacionalista.Este domingo, os madeirenses defrontam o Leixões, num embate agendado para as 11 horas. Tiago Margarido espera um opositor bem diferente daquele que teve pela frente na Choupana e que apostou forte no mercado de Inverno. "Na minha óptica, o próximo jogo será das deslocações mais complicadas que vamos ter esta temporada. Neste mercado de Inverno conseguiu reforçar-se e muito. Praticamente conseguiu um onze diferente com oito reforços, por isso será uma equipa completamente diferente daquela a que estamos habituados e vimos na primeira volta. Os reforços vêm acrescentar qualidade à equipa e ainda para mais jogam no seu estádio e com adeptos fervorosos. Antevimos, por isso, um jogo muito difícil. Os 40 pontos estão próximos, faltam três e queremos chegar a essa meta. A nossa ambição é máxima pois sabemos que o nosso objetivo está mesmo ali perto", disse, não acreditando que o seu grupo de trabalho possa relaxar face aos pontos já conquistados: "Não haverá relaxe pois quando chegarmos aos 40 pontos vamos reformular para outros objectivos, novas metas. Não haverá relaxe pois temos um grupo muito profissional, um grupo que gosta de desafios", afirmou de forma convicta.O mercado de Inverno não trouxe caras novas para os adeptos alvinegros. O técnico não se mostra preocupado, até porque em breve terá já recuperados dois atletas que estão lesionados há muito tempo: Festim Shatri e Martim Gustavo. "Ao nível da qualidade não necessitamos de fazer nenhum incremento. Estou muito satisfeito com a qualidade que temos no plantel. No que diz respeito às alternativas, o Martim Gustavo e o Shatri estão quase recuperados e, por isso, a situação da quantidade no plantel não se coloca. Com a recuperação destes dois jogadores poderemos fazer uma melhor gestão daquilo que são as minhas opções. O risco de termos lesões no plantel fica, por isso, completamente diminuído pois vamos ter mais duas opções muito em breve", revelou, desvalorizando o facto de apenas ter recebido um novo atleta, o lateral direito Diga Almeida, que chegou à Madeira ainda antes da reabertura das inscrições, sendo inscrito como desempregado.Por último, Tiago Margarido, mostrou-se favorável à divulgação das explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas com a intervenção do VAR. "Parece-me interessante pois o público e todos os intervenientes no jogo ficarão mais esclarecidos com aquilo que são as decisões do árbitro. Penso que é um passo que poderá ser importante no futuro. Aguardo com alguma expectativa e confesso que me parece um passo positivo naquilo que é o futuro do futebol."Os convocados para a partida frente aos "bebés" leixonenses seguem viagem para o Porto amanhã de manhã, efetuando a última sessão de trabalho num relvado próximo do hotel que a equipa fica instalada, no Penafiel Park. A opção deverá ser em Freamunde, pois o Penafiel joga no seu reduto, inviabilizando essa segunda possível escolha, que por vezes também é utilizada.