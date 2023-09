Tiago Margarido: «O Feirense vai ser mais um adversário difícil»

O Nacional vai tentar somar a terceira vitória consecutiva nesta Liga SABSEG. O treinador Tiago Margarido sabe que o Feirense será um opositor complicado, mas acredita que a sua equipa pode manter a onda vitoriosa.

"Será um jogo com alto nível de dificuldade, como são todos os jogos nesta Segunda Liga. Importa dizer isto novamente, pois esta Liga é das mais disputadas nos últimos anos. Vai ser um jogo competitivo, pois qualquer equipa pode ganhar, como o último ganhar ao primeiro. Antevemos muitas dificuldades, mas estamos preparados para tal, respeitamos o adversário, mas também temos a nossa valia", começou por afirmar o líder dos alvinegros.

Depois, o técnico nacionalista destacou a importância dos dois triunfos conseguidos: "Foram duas vitórias consecutivas e muito importantes. Quando chegámos ao clube, a nossa proposta era ter um crescimento técnico-táctico, mas também crescer em termos mentais, voltar a criar no clube o hábito de vencer. O facto de podermos fazer três vitórias seguidas, vai ao encontro desse crescimento que pretendemos, pois na última época não houve assim uma série de muitos triunfos seguidos".

Neste segundo escalão do futebol português, para o responsável nacionalista, não há adversários fáceis e o onze de Santa Maria da Feira foi estudado ao pormenor. "As equipas têm apresentado diversas formas de jogar. Temos a oportunidade de estudar sempre as equipas com quem vamos jogar. O Feirense é uma equipa que procura muito o jogo interior, a ligação curta para depois fazer o ataque à última linha. Estamos preparados, sabendo que será um jogo difícil", revelou.

Não podendo contar com o trio de lesionados José Gomes (ainda não se estreou), Festim Shatri e Francisco Gonçalves, o internacional moçambicano Witi já regressou da sua participação na equipa africana, onde teve um papel importante para a obtenção da qualificação por parte de Moçambique para o CAN. "O Witi voltou, está motivado, pois teve uma excelente performance nesta sua prestação na seleção e contamos a ajuda dele para mais um jogo", confirmou técnico de 34 anos.