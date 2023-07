Tiago Margarido: «O grupo tem sido fantástico»

Naquela que foi a sua primeira aparição na sala de imprensa após a apresentação oficial no Nacional, Tiago Margarido mostrou-se satisfeito com a entrega dos seus jogadores, confessando estar à espera de mais dois reforços: um defesa central e um avançado. "O grupo tem sido fantástico. Está a ouvir, aberto à nossa proposta de jogo, tentando interpretá-la da forma que conseguem até ao momento. Estou muito satisfeito pela forma como o grupo está a trabalhar, sendo muito sério e muito humilde e que gosta de trabalhar. É este o cartão de cidadão da nossa equipa daqui para a frente: humildade, trabalho e espírito de sacrifício", disse o técnico nacionalista.Quanto a reforços, o líder alvinegro foi claro nas suas ambições: "Ainda não estou satisfeito. Pretendo que o plantel seja reforçado. Sei que a administração está a fazer um enorme esforço para que isso aconteça. Os reforços têm chegado um pouco a conta gotas e isso prejudica um pouco aquilo que é a assimilação do modelo de jogo. Estou contente com os jogadores que têm chegado e estão-nos a tornar cada vez mais fortes, para aquilo que será uma época árdua e onde se avizinham grandes dificuldades". Depois, revelou que é "preciso reforçar o centro da defesa e o centro do ataque. Contamos reforçar a curto prazo essas duas posições". No entanto, o treinador de 34 anos admite: "Uma das grandes valias do Nacional foi conseguir manter cerca de 80 por cento do plantel, o que dá uma base que permite que sejamos competitivos no próximo jogo".A estreia do Nacional na Allianz Cup é já amanhã, acontecendo na Choupana, frente ao Penafiel, que também milita na Segunda Liga. "É um jogo antecedido de características diferentes do que seria normal. Estamos num período de pré-época, onde temos apenas três semanas de trabalho, sabendo que não vamos conseguir apresentar a equipa ao seu melhor nível, uma vez que os atletas ainda não atingiram a plenitude das suas capacidades físicas, assim como a operacionalização do modelo de jogo. Será uma partida que é importante pois queremos vencer e seguir em frente na Taça da Liga", afirmou o novo timoneiro da nau alvinegra. E foi claro, naquilo que será a sua equipa ao longo da época: "Temos uma premissa que é encarar o adversário olhos nos olhos, não importa de que divisão é. O facto de o Penafiel ser da nossa Liga não interfere naquilo que é a preparação do jogo. Será um bom teste para perceber em que nível nos encontramos. Obviamente que queremos passar esta eliminatória e seguir em frente na prova, embora tenhamos apenas três semanas de treinos".