Tiago Margarido quer afastar o Santa Clara: «Será um jogo difícil, mas vamos querer ganhar»

O Nacional terá uma tarefa complicada pela frente nos oitavos de final da Taça de Portugal, pois desloca-se aos Açores, para defrontar o Santa Clara, num embate entre equipas que militam na Liga SABSEG e estão nos três primeiros lugares, com os madeirenses no segundo lugar em igualdade pontual com o onze açoriano que é terceiro. Tiago Margarido terá de gerir o seu plantel, até porque, o próximo embate também é fora de portas, com uma deslocação ao Mafra.

"Será mais um jogo difícil, e a prova disso, é o excelente campeonato que o Santa Clara tem efetuado, pois apenas tem uma derrota, curiosamente, na última jornada. É uma equipa que aposta na subida de divisão, pois no mercado de Inverno já apresentou quatro reforços o que prova o poder que o adversário tem e das dificuldades que vamos ter de enfrentar. Será um jogo muito difícil, mas queremos ganhar, comem todos os jogos", disse o treinador nacionalista, reforçando a ideia de que "preparamos bem a equipa para vencer e queremos passar aos quartos-de-final".

Importante será a gestão do plantel para poder dar uma boa resposta no curto período de tempo. "São 3 jogos em 10 dias, com duas viagens, uma para os Açores, outra para Mafra, obviamente que isso configura um desgaste grande e teremos de fazer gestão daquilo que serão as cargas dos jogadores. Teremos de fazer alguma rotação, pois não é o cenário ideal, mas também temos de saber geri-lo e vamos o fazer com mudanças de atletas", finalizou.