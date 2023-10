Tiago Margarido realça boa fase do Nacional

Tiago Margarido lidera o 2º classificado da 2ª Liga e a equipa com o melhor ataque da prova, totalizando 16 golos, número que representa o melhor registo do Nacional nos últimos 20 anos. "Estamos numa fase muito positiva e a expectativa inicial está a ser superada", declarou, à Sport TV, o técnico, que soma cinco vitórias seguidas e amanhã defronta o Mirandela, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. "É preciso manter os pés assentes na terra", avisou. Apesar do bom rendimento no campeonato, Tiago Margarido não altera a meta traçada. "Queremos atingir a marca dos 40 pontos e depois podemos reformular os nossos objetivos."