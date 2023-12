Tiago Margarido: «Resultado acaba por ser bastante dilatado para aquilo que aconteceu no jogo»

Tiago Margarido sublinhou que o segundo golo do Sp. Braga não deveria ter sido validado. "Entrámos bem. Nos primeiros 15 minutos, fomos superiores. O Braga acaba por chegar à vantagem num penálti, penso eu no primeiro remate à baliza que faz, e consegue ampliar num lance que, na minha ótica, não deveria ter sido validado, visto que o jogador do Braga interfere na visão do Lucas [França]. Mas, até ao final da primeira parte, foram, de facto, superiores", atirou o treinador do Nacional, em declarações após o final da partida (), que apurou o Sp. Braga para a final four da Allianz Cup."Na segunda parte, entrámos fortes e conseguimos fazer o único golo e colocar duas bolas no poste. Fomos superiores e acho que o resultado acaba por ser bastante dilatado para aquilo que aconteceu no jogo", terminou.