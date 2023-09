Tiago Margarido satisfeito com o plantel: «Não vamos ter mais entradas de jogadores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional conseguiu a primeira vitória na Liga Sabseg, recebendo e vencendo o Leixões. O técnico Tiago Margarido está satisfeito com o plantel que tem à sua disposição e, numa altura de fecho do mercado, revelou que na Choupana não haverá lugar a mais reforços. "Estamos muito satisfeitos com o plantel que temos. A direção fez um trabalho excelente, preocupando-se em ter dois jogadores por posição. Não vamos ter mais entradas de jogadores", revelou o líder dos alvinegros.

Depois, admitiu "que é mais fácil trabalhar sobre vitórias. Estamos numa fase de crescimento e obviamente que consolidar o nosso processo numa onda de triunfos é sempre mais favorável. Sabemos bem o caminho que estamos a trilhar e claro que sobre triunfos é fantástico".

O próximo opositor é um clube que para Tiago Margarido não tem a correspondência de pontos relativamente ao futebol produzido. "Há um dado importante, que é o facto de o Länk Vilaverdense ter uma qualidade muito grande e que joga muito bem. Posso até afirmar, nas três jornadas que tivemos, são a equipa que está a jogar melhor futebol. Esperamos muitas dificuldades. Jogaram contra equipas que estão nos cinco primeiros lugares da classificação e isso faz com apenas tenham um ponto. Acho que é uma equipa que vai conseguir muitos pontos e, como tal, esperamos um jogo com muita dificuldade e não somos favoritos", disse o responsável nacionalista.

Por último, o treinador, de 34 anos, promete uma equipa com o pensamento na vitória: "Em qualquer campo, qualquer jogo e contra qualquer adversário que seja, o nosso foco é sempre entrar para ganhar e vamos lutar pelos três pontos. Sabemos que não vai ser sempre possível ganhar, como é óbvio. Vamos entrar com esse intuito e vamos produzir para que isso aconteça. Estamos a jogar de forma satisfatória, com um futebol ofensivo, conseguindo oportunidades e a fazer golos. É sempre esse o nosso foco".

Trio de lesionados e Witi na seleção

Para o embate de domingo, o plantel nacionalista conta com três baixas: Francisco Gonçalves, José Gomes e Festim Shatri. O central espanhol Jordi Pola está de regresso ao lote das opções, após ter cumprido um jogo de castigo frente ao Leixões.

O extremo Witi foi convocado pela seleção de Moçambique, que vai disputar a 6ª jornada da qualificação para o Campeonato Africano das Nações, defrontando o Benin, num embate agendado para dia 9 de setembro.