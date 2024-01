Tiago Margarido: «Seria fantástico acabar primeira volta com um triunfo»

Depois de ter sido afastado na Taça de Portugal através da marcação de penáltis, o Nacional tem agora o foco total na Liga Sabseg, onde está próximo de atingir a meta traçada no começo da temporada: atingir os 40 pontos. Os madeirenses defrontam hoje um Mafra que está motivado pelo triunfo alcançado frente ao Santa Clara e o técnico nacionalista, Tiago Margarido, espera mais uma partida complicada para a sua equipa."A Taça de Portugal já passou, o nosso principal foco é o campeonato, sempre foi. Pretendemos entrar neste jogo em Mafra par vencer em busca da nossa meta, que é chegar aos 40 pontos, pois faltam sete pontos para esse grande objetivo da época e ainda temos 17 jornadas. O objetivo é somar mais três pontos para atingir esse objetivo", disse o líder nacionalista no lançamento da partida. E para este responsável alvinegro, "seria fantástico acabar a primeira volta com uma vitória. Vamos em busca disso, e dessa forma, ficariam a faltar quatro pontos para o nosso objetivo, o que me deixaria muito satisfeito. Vamos procurar somar esses três pontos".Quanto ao opositor desta tarde, o treinador sabe que o que espera à sua equipa: "O Mafra é um projeto um pouco diferente daqueles que temos apanhado, pois é um projeto de valorização de ativos. Preocupam-se em jogar um bom futebol para valorizar esses ativos. Contamos com um jogo bem jogado de ambas as partes e deve ser um bom espetáculo de futebol. Vai ser um jogo muito difícil, até porque, na última jornada o Mafra venceu o Santa Clara, conseguindo impor a primeira derrota ao Santa Clara".Além dos lesionados Martim Gustavo e Shatri, o técnico nacionalista também não pode contar com o extremo Witi. O jogador está ao serviço da seleção de Moçambique que se estreou no CAN com um empate, alcançado frente ao Egipto. O alvinegro foi o autor do primeiro golo moçambicano, com um excelente cabeceamento para o fundo da baliza egípcia, aos 55 minutos.