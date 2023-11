Tiago Margarido: «Temos as nossas potencialidades e a esperança de conseguir um bom resultado»

Este domingo, pelas 11 horas, frente a frente vão estar o primeiro e segundo classificados da Liga Sabseg. O Nacional desloca-se ao reduto do AVS SAD, que lidera a prova, somando 22 pontos, mais dois que os nacionalistas. Os madeirenses estão motivados, pois nos últimos jogos somam seis vitórias e dois empates, com um total de 20 golos marcados e 10 golos sofridos. Os nortenhos tiveram uma quebra, averbando duas derrotas consecutivas, embora continuem no primeiro posto.

"Será o jogo de cartaz da 11ª jornada. Penso que as duas equipas têm feito uma excelente prova até ao momento e, por isso, antevejo um grande espectáculo de futebol, sem dúvida", afirmou o técnico dos alvinegros, Tiago Margarido, no lançamento da partida. E mantém o discurso que vem tendo ao longo da época: "Encaramos qualquer adversário olhos nos olhos, independentemente do símbolo e da qualidade que tenha, seja em casa ou fora. Vamos encarar o jogo sem qualquer tipo de distinção e vamos para ganhar, respeitando muito o nosso adversário, mas temos as nossas potencialidades e a esperança de que vamos conseguir um resultado positivo".

Sobre os avenses, o treinador do clube da Madeira espera uma equipa matreira. "O AVS SAD é uma equipa muito experiente, que está habituada a jogar sob pressão. Na maioria dos jogos que venceu, foi por um golo de diferença. É uma equipa que está habituada a gerir bem os momentos do jogo. Tentamos preparar a nossa equipa nesse sentido, para gerirmos também emocionalmente aquilo que o jogo nos vai colocar. Queremos manter a nossa identidade, sendo uma equipa que manda na partida tendo a bola e que vai tentar pressionar o adversário, tentando recuperar a bola o mais rápido possível e assumir as regras do jogo", disse. Em relação à hora da partida, 11 horas, foi claro: "Estamos habituados a jogar de manhã, não nos faz diferença nenhuma, pois é um horário que está completamente familiarizado".

Por último, lamentou as ausências de Martim Gustavo e Festim Shatri, tendo ainda esperança que o internacional moçambicano Witi, que não tem treinado por lesão, possa recuperar. "O Witi está em dúvida, mas não deve recuperar. Vamos testá-lo até à hora do jogo", finalizou o 'timoneiro da nau' do Nacional.