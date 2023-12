Tiago Margarido: «Temos muita vontade de dar uma resposta cabal frente ao Belenenses»

O desaire sofrido no Seixal, frente ao Benfica B, deixou o Nacional com o orgulho ferido, até porque os nacionalistas queixaram-se de forças estranhas em relação à derrota que colocou ponto final de um ciclo de sete jogos na Liga Sabseg sem perder. Agora, de regresso à Choupana e perante os seus adeptos, os alvinegros querem voltar aos triunfos perante um Belenenses que já foi vítima da 'chicotada psicológica', conforme refere o treinador, Tiago Margarido."A nossa equipa já se acostumou a ganhar. Já fizemos renascer o hábito de vencer. Como tal, estamos feridos perante aquilo que aconteceu no último jogo. A nossa vontade é muito grande para dar uma resposta cabal perante o próximo adversário, que é o Belenenses", disse o técnico nacionalista.Quanto ao próximo adversário, o líder dos madeirenses foi claro: "O Belenenses que é um histórico do futebol português. Há quatro jogos fez a mudança de treinador e apresenta melhorias desde então. Será um jogo, como todos nesta 2.ª Liga, de dificuldade máxima e onde teremos de estar ao nosso melhor nível exibicional em termos de concentração, para podermos somar os três pontos. Temos muita vontade de dar uma resposta cabal, uma vez que estamos feridos, após a última derrota".Depois, destacou os pontos fortes dos azuis do Restelo. "Analisámos bem os pontos fortes do Belenenses, uma equipa forte em termos de corredores laterais, que explora muito situações de 1x1, e estamos precavidos para isso. Temos a nossa estratégia para explorar os pontos mais fracos do adversário. Estamos concentrados para o jogo, que foi preparado com afinco e estamos muito confiantes que vamos conseguir os três pontos", finalizou o treinador de 34 anos, que não pode contar com dois atletas por castigo: o central Paulo Vítor (dois jogos de suspensão) e Dudu (um jogo de suspensão).Festim Shatri continua lesionado, enquanto que o jovem Francisco Gonçalves deve ocupar o lugar vago no centro da defesa nacionalista.