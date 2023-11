Tiago Margarido «Vai ser um jogo atrativo e emocionante»

O Nacional totaliza sete jogos sem perder na 2.ª Liga, tendo averbado cinco triunfos e dois empates. Ocupando o segundo lugar da classificação e a jogar em casa, na Choupana, os alvinegros querem somar mais um triunfo frente à U. Leiria para tentarem encurtar distâncias em relação ao líder AVS SAD, que soma 22 pontos, contra os 17 dos madeirenses. Uma partida que promete golos, pois os leirienses são o melhor ataque com 20 tiros certeiros, mais dois que os nacionalistas. É também por isso que o técnico Tiago Margarido antevê um bom espectáculo de futebol, amanhã, pelas 11 horas."Antevemos muitas dificuldades. O U. Leiria é mais uma das equipas que está a competir nesta 2ª Liga, que tem um projeto desportivo e financeiro muito forte, cujo objectivo é claramente a subida de divisão. Esperamos muitas dificuldades, muito semelhantes às que tivemos no jogo com o Santa Clara. Será um jogo muito disputado, temos muito respeito pelo U. Leiria e sabemos que vai ser uma partida de extrema dificuldade", começou por afirmar, abordando ainda o desejo de continuar a bater marcas inéditas: "Um dos nossos objetivos, como já falei nas conferências de imprensa, é continuar a quebrar recordes. Vão-se defrontar os dois melhores ataques da prova e penso que vai ser um jogo atrativo e emocionante, que irá prender muitos adeptos. Vamos tentar continuar o nosso caminho, sabendo as nossas potencialidades. Queremos continuar a praticar bom futebol e atrativo, como os nossos adeptos gostam, querendo também potenciar jogadores."«Jogo aberto com golos»Quanto ao jogo com os leirienses, Margarido não tem dúvidas. "Acredito que pela nossa filosofia, quer pela filosofia da equipa técnica do U. Leiria, vai ser um jogo aberto, com golos... uma partida emocionante que irá reter a atenção dos adeptos", disse o treinador de 34 anos que espera contar com o 12.º jogador nas bancadas nacionalistas: "O facto de jogarmos em casa configura sempre uma ligeira vantagem para nós, devido a essa força extra que vem das bancadas. O que peço aos nossos adeptos é que nos continuem a seguir, a apoiar e que acreditem tanto como nós, pois sinto que há uma grande simbiose entre a massa associativa e a equipa e é assim que vamos conseguir ser felizes."