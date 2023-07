Tiago Margarido: «Vai ser uma época dura, mas estamos preparados»

O Nacional confirmou esta segunda-feira a contratação de Tiago Margarido, que assinou um contrato válido para a temporada de 2023/24 e mais uma de opção. O presidente Rui Alves elogiou a capacidade do treinador."O Tiago Margarido representa para nós, aquilo que entendemos, como uma liderança adequada do processo, com responsabilidade e ambição, ou seja, uma ambição responsável. Sabemos que os tempos presentes são carregados de grandes dificuldades, sendo preciso capacidade de sofrimento. É preciso homens no verdadeiro sentido da palavra, para conseguir passar estes momentos. Confiamos no seu trabalho e desejamos que no final da temporada, possamos festejar qualquer coisa importante", referiu.Tiago Margarido disse saber a responsabilidade que tem pela frente e mostou-se ambicioso. "É com grande satisfação que vamos enfrentar este projeto, sabendo que vai ser difícil, pois vamos ter uma época dura, mas estamos preparados com positividade, de forma atingir os objetivos que nos propomos".E reforçou a ideia quanto às metas traçadas: "Sabemos das dificuldades que temos, mas estamos muito contentes com o lote de jogadores que temos, acreditando muito que vamos fazer uma época mais tranquila do que foi a do ano passado".Depois destacou o projeto sério e destacou: "As pessoas que estão à frente do clube, convenceram-me claramente. Sabemos que será uma época difícil, mas acredito que vamos dar uma boa resposta"."Queremos uma equipa que melhore os seus índices ao nível dos golos sofridos, tornando a equipa mais sólida ao nível defensivo. Em termos ofensivos, queremos continuar a produzir, melhorando o processo. Acreditamos que se não sofrermos golos, vamos estar mais próximos da vitória", prosseguiu.Tiago Margarido pretende formar uma equipa que "valorize a qualidade de jogo". "Uma equipa unida, com muita entreajuda e muita entrega, dando sempre tudo em todos os jogos no campo", explicou.Esta é a primeira temporada de Tiago Margarido ao comando de uma equipa que milita na 2.ª Liga. "Sinceramente esperava chegar à Segunda Liga, apesar de ser um dos mais novos treinadores, pois acredito muito no trabalho que faço, juntamente com a minha equipa técnica. O facto de ser o mais novo ou mais velho, não significa nada, mas o que é importante, são ideias, a liderança e a implementação de um processo", afirmou o treinador de 34 anos que vai contar com a seguinte equipa técnica: Luís Sousa (adjunto), Madeira Mendes (treinador de guarda-redes) Rui Lima (preparador físico) e Daniel Santos (analista).Quanto à forte concorrência que o Nacional terá de enfrentar, o novo timoneiro nacionalista foi claro: "A segunda Liga vai estar bastante mais competitiva, pois há um investimento muito grande por parte de vários emblemas. Sabemos bem-quais são as nossas capacidades e acredito muito neste grupo de jogadores que estão comigo. Vamos ser capazes de fazer coisas bonitas e uma época melhor". E quando confrontado se teve outros convites: "A única proposta que me chamou a atenção e me convenceu foi a do Nacional, sendo só essa a que importa falar". Margarido ficou conhecido como treinador que na liderança do Varzim, afastou o Sporting, na Taça de Portugal. "O passado não nos interessa, mas sim o que temos pela frente, acreditando que podemos fazer coisas bonitas com este símbolo ao peito e se possível ganhar a um grande novamente", revelou.Por último, Margarido admitiu que o plantel ainda não está completo, esperando mais alguns reforços. "Acreditamos muito no grupo que temos e os reforços terão que acrescentar. Não é reforçar, por reforçar. Temos uma base do ano passado que nos dá algumas garantias para uma época tranquila. Estamos a tentar fazer o melhor possível, pretendemos reforçar o centro da defesa e o centro do ataque. Jogadores para acrescentar qualidade e não em número", finalizou o novo treinador nacionalista.Na apresentação efetuada esta tarde, Rui Alves, confirmou a contratação do médio André Sousa (ex – Vilafranquense) que assinou um acordo válido por um ano, mas com mais um ano de opção. Este jogador, de 32 anos, joga preferencialmente com o pé esquerdo, tendo uma vasta experiência no futebol português , para além de ter atuado várias épocas na Turquia (Manisa FK e Gazisehir Gaziantep) e um ano em Espanha (Sporting Gijon).De volta à Madeira está também o defesa central Paulo Vítor, que irá cumprir mais um ano na Madeira, após um novo acordo de empréstimo por parte do Botafogo PB. Para além deste regresso, Rui Alves, revelou que há contactos para o regresso de mais dois jogadores que fizeram parte do plantel da temporada passada, mas não revelou os seus nomes. No entanto, em causa estão os nomes de Pipe Gómez, Gustavo e Clayton, que estiveram no Funchal na equipa liderada por Filipe Cândido.