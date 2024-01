Tiago Margarido: «Vamos precisar da força dos adeptos, têm sido o nosso 12.º jogador»

A derrota sofrida no dérbi frente ao Marítimo já é passado na Choupana. O Nacional recebe esta domingo um Torreense que aponta baterias para a subida de divisão e é agora treinado pelo ex-técnico do Marítimo, Tulipa, que na primeira volta comas cores verde-rubras, venceu no Estádio da Madeira. O técnico Tiago Margarido está confiante no regresso aos triunfos, frente à turma de Torres Vedras. "Estamos claramente preparados para dar uma boa resposta após a derrota nos Barreiros. O resultado desse jogo foi enganador, mas mais do que estar aqui com palavras, o nosso grande foco é dar a resposta já este domingo dentro do campo. Neste clube, quando temos uma derrota, a melhor resposta é conseguir a vitória no jogo seguinte. É isso que queremos, sabendo das dificuldades que vamos ter pela frente", disse no lançamento da partida. E importante para somar mais três pontos na caminhada nacionalista, é apoio vindo das bancadas pelos sócios e simpatizantes alvinegros. "No último jogo tive a oportunidade de agradecer o grande apoio que nos deram e que de facto em momentos do jogo estávamos mais em baixo e eles puxaram-nos para cima. O que lhes peço é exatamente o mesmo agora em nossa casa, na nossa fortaleza, que compareçam em força e que nos possam empurrar para uma vitória. Vamos precisar da força deles, pois sem dúvida que têm sido o nosso 12º jogador", apelou o responsável do onze da Madeira.

Este jovem treinador de 35 anos, sabe que pela frente terá um opositor que aposta no ingresso da principal Liga portuguesa: "O Torreense é uma equipa fortíssima. Tal como o seu treinador anunciou aquando da sua chegada, é um candidato à subida de divisão, que ainda agora acrescentou ao seu elenco de jogadores, mais dois reforços de alto nível. Por isso, contamos com bastantes dificuldades, mas estamos preparados. Trabalhamos durante a semana, mediante o desafio que temos pela frente e acredito que vamos conseguir os três pontos".

Duas baixas por castigo

Com Witi já regressado depois de disputar o CAN com as cores da seleção de Moçambique, o técnico do Nacional, não poderá com duas pedras que vem sendo titulares: o central brasileiro Ulisses viu o quinto cartão amarelo e o médio André Sousa foi expulso no banco de suplentes. Em termos clínicos, o panorama nacionalista não sofreu alterações: Festim Shatri e Martim Gustavo, continuam lesionados.