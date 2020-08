Treinos e viagem na agenda do Nacional

O Nacional inicia hoje a última etapa da primeira fase de preparação, na Madeira, com treinos até sábado. No dia seguinte, o grupo fará a viagem para o continente, mais concretamente para o Norte do país ( o local exato ainda não é conhecido).





O estágio decorrerá entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro, com quatro jogos, com adversários ainda a designar.