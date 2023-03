Tribunal dá razão ao Nacional no despedimento de ex-administradora da SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional tinha sido condenado a pagar uma indemnização à ex-administradora Margarida Camacho, em cerca de 108 mil euros, relativos a indemnização e salários, pois em 29 de setembro de 2022, o seu despedimento foi considerado ilícito, numa sentença proferida pelo Tribunal do Trabalho do Funchal. O emblema liderado por Rui Alves, recorreu dessa decisão para o Tribunal da Relação e o acórdão proferido anula a condenação ao pagamento de milhares de euros pelo despedimento. No entanto, face a uma não recurso apresentado pelos nacionalistas, manteve-se a condenação dos alvinegros pagarem cerca de 6 mil euros, referentes a dois meses de retribuições e parte proporcionais de subsídios de férias e Natal. Uma fonte nacionalista confirmou a Record esta vitória, mas ainda é possível que Margarida Camacho possa recorrer desta decisão para o Supremo Tribunal de Justiça.

Recorde-se que a SAD do Nacional considerou que o despedimento da ex-administradora na altura em que ocorreu, era regular e lícito, face ao facto de que Margarida Camacho violar de forma grave os deveres de zelo e diligência, para além de não justificar despesas no valor de cerca 23 mil euros, pagos com um cartão de crédito da entidade patronal que detinha em sua posse.