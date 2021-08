Vágner: «Vamos conseguir colocar o Nacional na primeira Liga»

É sem dúvida um dos jogadores mais experientes do plantel do Nacional. O guarda-redes Vágner foi titular frente ao Estoril na partida da Taça Liga. Agora, o brasileiro espera poder ajudar o clube a atingir o seu grande objetivo: o regresso à primeira Liga.

"Está a decorrer tudo da melhor maneira possível. O grupo tem-se dedicado ao máximo na preparação, que tem sido bem puxada como é habitual nesta altura da época, de forma a podermos estar em condições para toda a temporada, que vai ser muito competitiva. O técnico Costinha foi jogador e entende muito bem o pensamento dos jogadores e o que precisam nesta altura da época", começou por revelar. Sobre a pré-temporada que englobou alguns amigáveis, o brasileiro considera que "os jogos de começo da época servem de preparação e pode-se arriscar um pouco mais em relação ao que quer fazer ao longo da época. Estamos no caminho certo e ansiosos por começar a jogar".

A estreia nacionalista na Liga Portugal 2, é domingo, no Seixal, frente ao Benfica B. "Vai ser um jogo como os outros, independentemente, de ser o Benfica B ou outra equipa. Vamos com o intuito de vencer, pois o Nacional é um clube de primeira Liga e queremos subir esta temporada. É um objetivo claro em todo o grupo de trabalho", disse o "número um" nacionalista.

"Amo Portugal"

Aos 35 anos e após dois anos no Azerbaijão, onde vestiu as cores do Qarabag FK, o experiente jogador mostrou-se feliz por voltar a Portugal: "O Nacional demonstrou interesse no meu concurso e isso foi fundamental na minha opção. Nunca escondi que amo Portugal, tenho paixão por este país, estou adorando o clube e a ilha, que tem condições fantásticas de forma a que os jogadores possam desenvolver o seu trabalho. Sempre disse que voltaria um dia a Portugal. Estou muito feliz aqui e confiante que vamos conseguir colocar o Nacional na primeira divisão".

Quanto à possível titularidade, Vágner diz-se "preparado para ajudar a equipa. Sou mais um jogador feliz por estar neste grupo, ambicioso como sempre fui e espero poder dar o meu contributo diário. Se for opção para o treinador, espero poder ajudar o Nacional a atingir a sua meta".

O Estádio da Madeira já teve público na Taça da Liga e agora vai poder voltar a ter adeptos na Liga Portugal 2. "Sem dúvida que os adeptos serão importantes. Foi um ano atípico para todos. Ter o apoio dos adeptos na bancada é fundamental. Já joguei aqui na Choupana contra o Nacional e sei como os adeptos são muito fervorosos, como gostam do clube e sem dúvida que nos vão ajudar bastante nesta nossa caminhada", concluiu o guarda-redes brasileiro.