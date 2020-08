Vigário é desejo para a defesa

João Vigário deixou saudades na Choupana e a sua continuidade no grupo de trabalho é uma possibilidade vista com bons olhos. Chegado à Madeira a meio da temporada passada, o lateral-esquerdo, de 24 anos, ganhou a titularidade a Witi e impôs-se no onze titular, com atuações convincentes, em que marcou dois golos nos quatro jogos que realizou pela formação liderada por Luís Freire. Findo o período de empréstimo, Vigário regressou ao Tondela e nova cedência ao Nacional terá de passar sempre por uma decisão dos beirões.