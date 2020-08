Vincent Koziello e Lucas Kal chegam por empréstimo ao Nacional

Lucas Kal e Vincent Koziello vão reforçar a equipa do Nacional na temporada 20/21. O anúncio foi feito através da página oficial do Instagram do clube madeirense.





Lucas Kal, defesa brasileiro de 24 anos, chega por empréstimo do São Paulo, com o clube insular a ficar ainda com opção de compra. Já Vincent Koziello chega por uma temporada por empréstimo dos alemães do Colónia. Os dois jogadores integram a partir desta quarta-feira o plantel às ordens de Luís Freire.