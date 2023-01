Vinicius Machado é reforço para a baliza do Nacional

O Nacional garantiu esta segunda-feira a contratação do guarda-redes Vinicius Machado, de 22 anos, oriundo do Ceará, clube que representou no Brasil nas duas últimas temporadas, depois de ter feito a sua formação no Grémio. O novo pupilo de Filipe Cândido vinculou-se aos alvinegros por duas temporadas e meia, vestindo a camisola com o número 50, fazendo amanhã de manhã, o seu primeiro treino na Choupana.Com esta aquisição, o plantel nacionalista deve estar fechado, a não ser que nas últimas horas de amanhã, possa surgir alguma oportunidade de negócio para o clube liderado por Rui Alves.