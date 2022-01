Vítor Gonçalves: «Devagarinho vamos mostrar que o Nacional tem uma palavra a dizer»

O Nacional continua a subir na tabela classificativa, tendo averbado a terceira vitória consecutiva frente ao Feirense, naquela que é a melhor série dos alvinegros desde o começo da prova, pois nas últimas cinco jornadas, venceram quatro e empataram uma. Recuperado de uma lesão que o afastou da primeira fase competitiva da equipa, Vítor Gonçalves apontou o primeiro golo da vitória conseguida frente aos homens da Santa Maria da Feira. "Foi uma vitória importante, pois sabíamos da importância deste jogo. O nosso objetivo era vencer. Agora temos de olhar já para o próximo jogo contra o Benfica B. Vamos continuar a trabalhar bem, o grupo está unido. Devagarinho vamos mostrar às equipas adversárias, que o Nacional tem uma palavra a dizer", disse o médio. Depois, destacou que a equipa mostra-se mais segura: "A confiança é inerente ao facto de termos boas individualidades e um bom grupo. A verdade é que os resultados também ajudam. O processo no início, foi um bocado complicado, pois tivemos algumas lesões, nem todos os jogadores estavam disponíveis. Está tudo resolvido e a equipa está a trabalhar toda para o mesmo objetivo, que é vencer jogo a jogo".

"Não é uma desforra"

Na próxima jornada, domingo, às 11 horas, o Benfica B visita o Estádio da Madeira. A estreia dos madeirenses esta temporada foi frente aos encarnados e sofreram uma goleada (5-0), ainda sob o comando técnico de Costinha. "Não encaramos o jogo como uma desforra pois agora estamos numa posição diferente. Na altura, era o nosso primeiro jogo, enquanto o Benfica B já tinha feito 10 ou 11 partidas de preparação. Aqui na Madeira, numa ilha, é muito mais complicado fazer uma pré-época e ter adversários para jogar. Na altura não estávamos a 100 por cento para encarar esse jogo. Estamos em momentos diferentes, muito mais fortes, a equipa está confiante e a trabalhar muito bem, sendo por isso que digo que tudo vamos fazer para vencer", afirmou o pupilo de Rui Borges.

Nas últimas horas o balneário viveu a alegria do triunfo conseguido e o "golaço" marcado por Rui Correia, num remate ainda no meio campo defensivo. "Foi um belíssimo golo. É uma coisa que acontece uma vez na vida, ele tem a noção disso. Foi um grande golo, com todo mérito dele que aproveitou a deixa do árbitro que disse que só estávamos a perder tempo e então ele decidiu bater a bola rápido. A equipa não estava à espera e fez uma bela execução, foi um grande golo", recordou Vítor Gonçalves.

Recuperado de um problema físico, o médio tem sido uma aposta efetiva no onze do treinador nacionalista. "Já ultrapassei a lesão que tive inicialmente e fisicamente estou a sentir-me bem. Mas o mais importante é ajudar a equipa e estarmos todos a trabalhar para o mesmo objetivo", finalizou.