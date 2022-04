Vítor Gonçalves sobre Kalindi: «Um rapaz excecional e com um sorriso contagiante»

O Nacional está a viver um momento triste, não pelo futebol dentro do relvado, mas porque, um ex-atleta seu faleceu. Aos 28 anos, a morte do defesa Kalindi deixou todo o plantel e responsáveis nacionalistas tristes. As primeiras palavras do médio Vítor Gonçalves foram dirigidas aos familiares de Kalindi: "Antes de qualquer pergunta, queria deixar aqui uma nota de pesar pela morte do nosso ex-colega Kalindi. Um rapaz excepcional, uma pessoa cinco estrelas e muito trabalhadora e com um sorriso contagiante".

Depois, o pupilo de Rui Borges abordou o triunfo caseiro conseguido frente ao Rio Ave. "Foi uma boa exibição, demonstrando o potencial desta equipa. Entrámos extremamente focados no jogo, a acreditar nas nossas capacidades. Na primeira parte conseguimos estar organizados, estando um bocado na expectativa para perceber qual era a dinâmica que o Rio Ave nos iria impor. Tentámos estar organizados a defender, saindo em transições rápidas, pois sabíamos que iria ser uma das nossas melhores armas, explorando os flancos. Na segunda parte, fomos dominadores e criámos mais oportunidade e poderíamos ter feito o 1-0, muito antes dos 70 minutos. A nossa vitória foi completamente justa", disse.

Vítor Gonçalves esteve muito tempo afastado dos relvados face a uma lesão traumática num pé. "É sempre muito difícil estar de fora, pois ficas com a sensação que podias estar dentro de campo a ajudar os teus companheiros. Estas lesões traumáticas acontecem, é inevitável, pois só quem não está lá dentro e não mete o pé, é que não se lesiona assim. Fico contente por estar de volta, ainda faltam cinco jogos e o que interessa agora é dignificar o clube, tentando ganhar os cinco jogos, porque as pessoas continuam a acreditar em nós, os adeptos têm-nos apoiado e as contas só se fazem no fim. Está muito difícil, mas nada é impossível no futebol, conforme já o demonstramos. É continuar a trabalhar", disse acreditando que é possível sonhar com o regresso à Liga Bwin.

"Entrar concentrados e focados"

Quanto ao próximo adversário, o Estrela da Amadora, o alvinegro considera que "todos os jogos na segunda Liga acabam por ser difíceis. Perdemos pontos com os últimos classificados e acabamos por ganhar aos que estão nos primeiros lugares. Temos que entrar sempre concentrados e focados de que se fizermos o nosso trabalho, acreditando no potencial que temos, nós conseguimos ganhar os jogos".