Wallisson Bahia reforça Nacional

O Nacional está muito activo no derradeiro dia de mercado, tentando reforçar o seu plantel de forma a poder conseguir garantir a permanência na Liga Sabseg. Depois do central Fábio Erins que chega aos madeirenses por empréstimo do Lusitânia dos Açores, o presidente Rui Alves garantiu a contratação do avançado Wallisson Bahia, de 23 anos, que vinculou-se aos madeirenses até ao final da temporada, chegando por empréstimo do Centro Sportivo Paraíbano.Este atacante vai vestir a camisola 18. Até ao fecho do mercado, a equipa treinada por Filipe Cândido ainda deve receber mais um reforço.