Wallisson: «Esta paragem veio na altura certa»

O avançado Wallisson Bahia foi o porta-voz do grupo de trabalho do Nacional, que regressou esta manhã aos treinos, após dois de descanso. "Esta paragem veio na altura certa, pois deu para relaxar a cabeça, pois vínhamos de uma derrota e vamos tentar conquistar uma vitória já no próximo jogo", começou por afirmar o atacante de 22 anos e que está na Madeira por empréstimo dos brasileiros do Centro Sportivo Paraibano .Os alvinegros deslocam-se aos Açores, onde vão disputar a segunda eliminatória da Taça de Portugal, defrontando o Angrense, em Angra do Heroísmo, no domingo, às 15 horas. Apesar de a formação açoriana ainda não ter vencido no Campeonato de Portugal, na série D, pois soma um empate e uma derrota, Wallisson sabe que "não vai ser um jogo fácil, mesmo que seja com um clube pequeno e de outro escalão, pois dentro de campo são 11 contra 11. Vamos jogar num campo sintético, a que não estamos habituados. O Nacional joga sempre para vencer e esta partida não vai ser diferente".Quanto aos que os adeptos nacionalistas podem esperar deste jovem goleador: "Os adeptos podem esperar muito trabalho da minha parte. Estou numa fase de adaptação ainda, mas quero ajudar o Nacional a conseguir vitórias".Depois, não traça metas quanto ao número de golos que quer marcar. "Todo o avançado tem uma meta de golos. Mas primeiro tenho de estar totalmente adaptado ao futebol português e depois vou tentar fazer os meus golos", finalizou.