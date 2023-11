Witi é baixa certa no Nacional para a visita ao AVS SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmado o pior cenário para o extremo do Nacional, o internacional moçambicano Witi. O exame complementar realizado pelo futebolista confirmou que o alvinegro terá de parar e fazer tratamento a uma contratura muscular forte na coxa esquerda. Mas nem tudo são más notícias para Tiago Margarido, pois Martim Gustavo já está a treinar normalmente. De fora continua o defesa Festim Shatri, que ainda está entregue ao departamento médico nacionalista.Os madeirenses deslocam-se este domingo ao reduto do líder AVS SAD, pelas 11 horas, estando a dois pontos dessa liderança, numa altura em que já não perdem há oito jogos na 2.ª Liga. São já seis vitórias e dois empates, com um total de 20 golos marcados e 10 sofridos.