Witi focado em trabalhar com o Nacional: «Estou a gostar da nova filosofia de jogo»

A poucos dias de fazer a estreia na 1ª fase da Allianz Cup, o Nacional continua a preparar a receção ao Penafiel, à porta fechada, e o internacional moçambicano Witi parece estar feliz pela forma como tem decorrido a pré-época.





"Está a correr tudo muito bem. Os treinos têm sido bons. Estamos a conhecer os novos jogadores que se juntaram a nós, bem como os mais jovens que vieram dos juniores. O ambiente tem sido muito bom, tal como o empenho e o esforço de todos", começou por confessar o extremo de 26 anos que acerca dos novos métodos de Tiago Margarido afirma: "Cada treinador tem os seus métodos de trabalho e, para ser sincero, estou a gostar mesmo muito da nossa nova filosofia de jogo. Estou convicto de que o grupo vai conseguir encaixar e fazer as coisas como o mister tem pedido. Vamos estar mais perto do sucesso", concluiu.

O mercado de transferências está em movimento e da Polónia chegam rumores que o nacionalista interessa ao Warta Poznan."Os contactos são feitos com o meu agente e com o clube. Como é óbvio, sei que existem clubes atentos ao meu trabalho e isso é um sinal de orgulho. É sinal de que estou a fazer as coisas bem. Mas, neste momento, estou focado na nova época e em dar o máximo de mim para ajudar o clube e este grupo de trabalho", revelou o futebolista que não fecha a porta a um novo desafio: "Penso que qualquer jogador deverá ter a ambição de experimentar novos desafios, que nos façam evoluir e que nos permitam melhorar as nossas vidas. Se existir algo que seja bom para mim e para o clube, teremos de considerar. Mas como digo, é algo que deverá ser tratado pelo meu agente e pelo clube. Neste momento, o meu foco está no Nacional e em ajudar a equipa a alcançar os objetivos".

Witi falou ainda sobre a primeira jornada da Liga Sabseg que começa com o dérbi frente ao rival Marítimo. "Já estávamos à espera deste dérbi, uma vez que o nosso rival acabou de descer de divisão. Não esperava que fosse logo na primeira jornada, mas jogá-lo no início ou no fim é igual. É um regresso aos dérbis na ilha, esperemos que com o estádio cheio, e será, certamente, um bom jogo. Que vença o Nacional, claro", finalizou o alvinegro.