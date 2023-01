Witi quer dar continuidade ao bom momento em Faro: «O nosso objetivo é ir lá vencer»

O Nacional fechou o ano de 2022 com um triunfo caseiro frente ao Benfica B. Os alvinegros já não perdem para a Liga Sabseg desde outubro de 2022, estando dessa forma a seis pontos do 3.º lugar da classificação, que garante o acesso ao playoff de subida. Witi foi importante no triunfo alcançado frente aos encarnados, pois marcou um golo e deu outro a marcar."Foi uma vitória importante frente ao Benfica B. Foi bom para o grupo, pois vínhamos de uma paragem. Trabalhámos bem durante as semanas que não tivemos jogos e conseguimos o objetivo que era vencer este jogo. Temos de continuar a trabalhar para dar sequência a este resultado", disse o internacional moçambicano.Para o extremo, o seu bom momento individual, tendo já apontado três golos, está diretamente ligado ao coletivo da equipa: "Para eu estar bem, também é preciso que a equipa esteja, como está neste momento, pois temos trabalhado bastante. Estou num bom momento, já fiz 16 jogos, sinto-me bem fisicamente, agradeço o trabalho da equipa técnica, equipa médica e fisiologista. Já faz algum tempo que não tenho uma lesão grave, o que tem me ajudado muito e também me tem motivado bastante".Na próxima jornada, os nacionalistas visitam o Farense, que acabou de tropeçar frente ao FC Porto B, sendo até goleado (4-0). "O jogo com o Farense vai ser mais um jogo difícil, pois nesta segunda Liga não há jogos fáceis. São jogos muito equilibrados e temos vindo a trabalhar para superar as dificuldades. Vai ser mais um jogo complicado, mas estamos numa fase positiva e eles vêm de um resultado negativo frente ao FC Porto B. Vão jogar em casa e darão tudo por tudo para vencer, pois é o seu objetivo. O Nacional está num bom momento e o nosso objetivo é ir lá vencer", afirmou o atacante de 26 anos.Para este começo do ano de 2023, Witi foi claro no seu desejo: "O meu objetivo é estar sempre bem para ajudar a equipa e o clube. O grupo está focado e queremos entrar com o pé direito neste começo do ano. Tenho a certeza que vai ser um bom ano para a nossa equipa".