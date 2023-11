Witi quer travar o Santa Clara: «Em nossa casa, a nossa fortaleza, é sempre para vencer»

"Em nossa casa, a nossa fortaleza, é sempre para vencer, como fizemos até hoje." É este o estado de espírito do internacional moçambicano Witi para a receção aos açorianos do Santa Clara, uma das equipas (a par do Marítimo) com quem partilha o 2.º lugar do campeonato. "É um candidato à subida, tem objetivos bem traçados e diferentes dos nossos. Vai ser um jogo muito competitivo. Jogamos em casa, contamos com o apoio dos nossos adeptos e esperamos ganhar", disse o extremo do Nacional.

Em 11 jogos, Witi marcou seis golos e efetuou quatro assistências: "Com o novo sistema do mister Tiago Margarido tenho estado mais perto da baliza e apareço a finalizar. Este sistema tático tem sido benéfico para todos, pois é muito liberal na frente", assinalou o jogador de 27 anos, que divide o bom momento com os seus colegas: "É um trabalho de grupo. Tenho tido um início fantástico, mas o mérito não é só meu."