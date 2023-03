Witi regressou da seleção lesionado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O azar bateu à porta do extremo Witi. O internacional moçambicano esteve ao serviço da sua seleção nos dois confrontos com o Senegal, da qualificação para a CAN, e o segundo embate, disputado em Moçambique, o alvinegro lesionou-se na virilha esquerda, tendo necessidade de ser substituído logo aos 30 minutos de jogo.

O pupilo de Filipe Cândido está a fazer tratamento, podendo não recuperar para o jogo frente ao Vilafranquense. Baixa certa para a deslocação a Rio Maior , 'casa' dos homens de Vila Franca de Xira, é o médio brasileiro Gustavo, que está a recuperar de uma lesão na coxa direita.