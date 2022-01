Witi: «Trocava a minha exibição pela conquista dos três pontos»

Foi um dos mais inconformados frente ao Benfica B. O lateral Witi, poucas horas depois da derrota sofrida na Choupana, confirmou que o grupo já só pensa no próximo adversário, o Vilafranquense. "É sempre mau perder, mas não podemos esquecer das coisas boas que também fizemos. Perdemos uma batalha, mas já estamos a trabalhar para a próxima jornada, concentrados e focados nos nossos objetivos. Não vai ser essa derrota que nos vai abalar", disse o defesa alvinegro.Frente aos encarnados, o internacional moçambicano foi um dos melhores na equipa nacionalista, justificando a sua titularidade indiscutível, tendo disputado já 19 partidas pelo onze da Choupana, marcando dois golos e fazendo três assistências que deram golos para outros colegas. "Tento dar sempre o meu melhor para ajudar o grupo. Tento sempre não sair da linha que o treinador define, com as coisas que temos de fazer no campo. Tenho dado o melhor, infelizmente no último jogo o resultado não foi o que queríamos. Fica uma parte triste, trocava a minha exibição, pela conquista dos três pontos».A próxima partida é frente a um Vilafranquense que também vem de uma derrota: "Na Segunda Liga não há jogos fáceis. Ganha quem estiver mais concentrado e vamos dar tudo para vencer. Se o Benfica B não correu bem, agora este vai correr e vamos atrás do nosso objetivo, que é a vitória, respeitando o adversário que também vem de uma derrota e vai querer ganhar o jogo", reiterou.O pupilo de Rui Borges reforçou a coesão do grupo alvinegro, que se mantém focado em atingir a meta traçada no começo da temporada: regressar à Liga Bwin. "Temos um grupo coeso, de jogadores trabalhadores, que sabem o que estão a fazer, temos um treinador já experiente. Apesar deste último resultado, não nos vamos afastar do nosso foco e do nosso objetivo. Um dia sabíamos que poderíamos não vencer e infelizmente esse dia foi ontem. Sabemos como sair de uma derrota e já estamos focados na próxima partida, para somar mais três pontos", afirmou, reforçando a ideia que a competição onde os madeirenses estão inseridos tem muitos candidatos à subida: "Na segunda Liga não há jogos fáceis, pois todas as partidas são difíceis. Ganha quem estiver mais concentrado e vamos dar tudo para vencer".