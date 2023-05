Zé Manuel: «Temos de pensar em nós, pois só dependemos de nós»

Com a vantagem de dois pontos sobre o B SAD e jogando apenas no domingo, ao contrário dos seus principais opositores na luta pela manutenção, que atuam no sábado, o Nacional prepara com afinco a deslocação à Reboleira, onde vai medir forças com um Estrela da Amadora que está na luta pela subida à Liga Bwin. O experiente Zé Manuel considera que frente ao Farense, os madeirenses mereciam pelo menos um ponto. "Acho que fizemos um bom jogo. A equipa está bem, está focada, entrando nos jogos com muita atitude competitiva e isso é importante. Foi um jogo difícil contra um candidato à subida. Queríamos ganhar um jogo que foi decidido no detalhe. Fizemos uma grande primeira parte, podíamos até estar na frente no resultado e eventualmente o jogo seria outro. Na segunda parte, sofremos um golo de bola parada e deixou o Farense em vantagem. Tentámos reagir, mas o jogo ficou um pouco estranho, com muitas paragens, com o árbitro a permitir essas paragens, quebrando o ritmo. Cada um faz o que entender… acho que podíamos ter pontuado e que seria um bom prémio para a equipa", começou por afirmar o atacante nacionalista.

Quanto à pressão que a equipa está sujeita para os dois últimos confrontos, o pupilo de Filipe Cândido foi claro: "Pressionados estamos sempre que não vencemos. Temos de entrar para os dois jogos que faltam com a mesma vontade e o mesmo empenho que temos demonstrado, pois é esse o caminho. Temos de pensar em nós, pois só dependemos de nós".

O embate com os homens da Amadora, "não será um jogo fácil, como não foi nenhum dos que disputamos até agora. O Estrela da Amadora tem os seus objetivos e nós temos o nosso. Serão duas equipas a lutar por somar os três pontos".

Questionado se o empate já poderia ser um bom resultado: "Não sei se o empate pode ser curto. Vamos saber os resultados dos nossos adversários diretos que jogam no sábado. Se eles vencerem, o empate é curto, se não pontuarem, o empate pode ser bom. Mas não podemos estar a pensar nisso. O mais importante é pensar que vamos entrar em campo para dar tudo e as coisas vão sair naturalmente, pois só dependemos de nós".

O atacante é um dos atletas mais experientes, o que pode ser importante nestas derradeiras partidas. "Somos todos importantes. Há jogadores mais jovens que já viveram também situações idênticas a esta nas últimas jornadas. A mensagem é que temos de estar focados no nosso melhor. Durante a semana temos de treinar bem e estarmos concentrados para no domingo podermos jogar para vencer", finalizou.