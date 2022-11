Zé Manuel: «Vencer é sempre moralizador»

O Nacional começou da melhor forma a participação na Taça da Liga. Os alvinegros receberam o Portimonense e somaram uma vitória. Zé Manuel foi o autor dos dois golos que deram o triunfo aos madeirenses. "Vencer é sempre moralizador. Estamos numa boa sequência, foi uma vitória contra uma equipa da primeira Liga e este triunfo é sem dúvida moralizante", começou por afirmar o avançado dos nacionalistas, revelando ainda que Filipe Cândido "pede sempre que entremos organizados, para vencer e jogando sempre para vencer".Os nacionalistas já não perdem há oito jogos, somando 4 empates e 4 vitórias. "A ideia é recuperar os pontos perdidos, não olhando para trás, pois não adianta pensar nisso. Vamos olhar para os jogos que faltam e tentar recuperar o máximo de pontos, para subir na classificação", afirmou o goleador.Jogar na Choupana que em outros tempos era considerada uma fortaleza, este ano, tal não tem sido um problema tão grande para os emblemas visitantes: "Temos perdido muitos pontos em nossa casa, esse tem sido o problema no campeonato, porque fora, a equipa tem pontuado quase sempre. Temos que nos concentrar para somar pontos em casa, como temos feito fora da Madeira".Com a moral em alta, o atacante da equipa alvinegra não tem dúvidas que a equipa está em subida de rendimento. "Estamos a passar uma boa fase, organizados e moralizados. São muitos jogos sem perder o que ajuda. Agora com as últimas vitórias seguidas, subimos a confiança e estamos conscientes do que temos de fazer daqui para a frente", afirmou.Aos 32 anos, Zé Manuel sente-se num bom momento de forma, somando já quatro golos na presente temporada, em 13 partidas que disputou pelos alvinegros. "Estou na melhor fase esta época. Fazer golos é sempre importante e tive a felicidade de fazer dois. Quero continuar o bom momento e continuar a trabalhar para ajudar a equipa", disse. E quanto a metas em termos de golos: "Não tenho nenhuma meta em termos de golos, não penso nisso. Sou um jogador que joga na frente de ataque, gosto de marcar e ajudar a equipa. Se estiver concentrado no meu trabalho, os golos aparecem normalmente, por isso, não penso em metas de golos".