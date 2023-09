P. Ferreira oficializa saída de Nuno Lima para a Turquia 

O Paços de Ferreira oficializou esta quinta-feira a saída de Nuno Lima para o Alanyaspor, da Turquia, a título definitivo, confirmando a notícia avançada esta tarde no Record "Nuno Lima chegou pela primeira vez ao FC Paços de Ferreira em 2014/2015 para representar a equipa Sub-15. Saiu no final dessa temporada, mas a passagem pelo clube deixou a sua marca, justificando o regresso três anos depois – desta feita para os Sub-19. Concluída a fase de formação, o jovem central foi cedido por empréstimo ao FC Felgueiras, no seu primeiro ano de sénior, voltando à Mata Real na época seguinte. A sua estreia pela equipa principal aconteceu frente ao Boavista FC, na Fase de Grupos da Taça da Liga 2020/2021. No total, Nuno Lima cumpriu 52 jogos e apontou dois golos. Ao atleta, o FC Paços de Ferreira agradece o seu profissionalismo e dedicação e deseja toda a sorte nesta nova etapa", referiu o clube em nota publicada no site.