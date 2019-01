Abbas Ibrahim para emprestar

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A pouca utilização de Ibrahim no P. Ferreira vai levar a SDUQ a tentar o seu empréstimo até ao final da época para jogar com mais regularidade.O médio, de 21 anos, participou em apenas três jogos (dois na Allianz Cup e um para a Taça de Portugal) e ainda não foi convocado para qualquer jogo do campeonato. Por isso, e tendo em conta o potencial do médio, os responsáveis dos castores entendem que o empréstimo será a melhor solução para o jogador poder melhorar os índices competitivos, antes de integrar em definitivo o plantel do P. Ferreira.Aliás, a intenção passa por seguir a estratégia já utilizada com Fatai, em que esteve cedido a clubes da 2.ª Liga e agora é titular na equipa de Vítor Oliveira. De resto, o plantel tem novo treino agendado para esta manhã com o objetivo de preparar a receção à Académica. Bruno Teles e Pedrinho estão em dúvida.