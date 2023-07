Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Abriu as portas a Ricardo Silva e lembra palavras de confiança: «Não se vai arrepender de apostar em mim» Fernando Oliveira, ex-presidente do Caçadores das Taipas, recorda aquilo que o agora treinador do Paços lhe disse com apenas 27 anos





• Foto: Carlos Gonçalves