Alas geram preocupação

A lesão de Wagner e as limitações físicas de Fatai têm sido problema que Vítor Oliveira ainda não conseguiu solucionar. A influência dos alas nas ações ofensivas foi determinante na boa campanha do Paços de Ferreira no campeonato e têm-se refletido nos últimos jogos, uma vez que Fatai tem jogado apenas meia parte, sendo notórias as dificuldades físicas e consequente incapacidade em construir desequilíbrios.Já a situação de Wagner é mais preocupante, uma vez que continua sem ser opção. Estas ausências têm sido colmatadas por Barnes e Elves Baldé, mas não têm demonstrado a mesma dinâmica.De resto, Diaby está na calha para regressar à titularidade no jogo de domingo, no terreno do Farense.