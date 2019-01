Ambição intacta com mexidas forçadas

A sobrecarga de jogos do P. Ferreira nos últimos dias já ‘vitimou’ alguns jogadores do plantel e o reflexo estendeu-se à convocatória de Vítor Oliveira para o jogo desta tarde, com o Leixões. Júnior Pius e Wagner acusaram fadiga e não foram convocados, enquanto Fatai vai começar no banco por também não se encontrar nas melhores condições físicas. Este fator vai obrigar o treinador a mexer em todos os sectores da equipa."O Diaby está castigado e temos mais dois ou três jogadores que não conseguiram recuperar o suficiente para fazerem parte do onze inicial. É provável que façamos duas ou três alterações. Não gostaríamos de mexer na estrutura, que tem dado bons resultados, mas teve de ser", lamentou Vítor Oliveira, na conferência de imprensa de antecipação do embate com a equipa matosinhense, no qual antevê amplas dificuldades."Espero uma equipa que é tradicionalmente difícil, foi preparada para a tentativa da subida e tem qualidade mais do que suficiente para estar numa posição melhor. Por isso, estamos a contar com um forte opositor, mas em nossa casa teremos de arranjar soluções para tentarmos ser mais fortes do que o Leixões e ficarmos com os 3 pontos", sublinhou, admitindo que este será "um jogo muito importante".Vítor Oliveira não terminou a antevisão sem antes tecer uma crítica ao horário do jogo. "É pena que seja a meio da semana, às três horas da tarde, o que impossibilita a presença de muita gente para nos ajudar com o seu apoio", acrescentou.