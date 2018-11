Barnes foi ao hospital

A grande novidade do jogo-treino desta do P.Ferreira diante do Gondomar foi a lesão de Barnes... O extremo, em lance aparatoso, embateu contra um dos muros do relvado secundário do Estádio Capital do Móvel e teve de ser transportado para o hospital, sofrendo um golpe profundo num dos joelhos.O ganês será, assim, um nome a menos para as opções de Vítor Oliveira no que toca a receção de domingo ao Penafiel. Barnes Osei, de 23 anos, tem sido mais opção de recurso dos pacenses, contabilizando nove jogos oficiais esta temporada. Em seis saiu do banco, nos outros três foi titular.Quanto ao teste diante do líder da Série B do Campeonato de Portugal, o resultado foi igualmente negativo. Os castores perderam por 3-1 e quem marcou o golo dos locais foi mesmo...Barnes. Para os gondomarenses, marcaram Fabinho, Francisco Sousa e Schuster. A equipa volta amanhã a preparar o duelo com os durienses.