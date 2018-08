Barnes Osei foi a principal ausência no jogo-treino realizado anteontem, em S. João Madeira.O extremo ainda viajou com a equipa, mas apenas realizou alguns exercícios físicos para manter a forma e evitar problemas musculares que o impeçam de estar em condições para a estreia no campeonato, frente ao Sp. Braga B.

Autor: José Santos