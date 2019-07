Bernardo Martins reforça P. Ferreira

O médio português Bernardo Martins vai representar o Paços de Ferreira, num contrato para as próximas três temporadas, após meia época ao serviço do Benfica B, confirmou esta terça-feira o clube da Liga NOS.Num comunicado partilhado nas redes sociais, o clube pacense refere que "Bernardo Martins é o mais recente reforço a chegar à Capital do Móvel", precisando que o contrato do médio, de 21 anos, com o clube se estende até junho de 2022."Estou confiante, para poder ajudar a equipa a conquistar os objetivos propostos, e preparado para enfrentar este novo desafio", disse Bernardo ao clube.Com passagens pelo FC Porto, Rio Ave, FC Foz e Leixões, na formação, Bernardo Martins vai poder agora estrear-se na Liga, após uma época iniciada no Leixões e concluída no Benfica B."Vim para ajudar. Sou um novo membro do clube que está pronto para enfrentar tudo o que aparecer", acrescentou o médio, oitavo reforço do Paços no arranque da temporada 2019/20.Além de Bernardo Martins, o Paços, até ao momento, já adquiriu os defesas Jorge silva (ex-Leixões), Maracás (ex-Oeste, Brasil), André Micael (ex-Gaz Metan, Roménia) e Kevem (ex-Mirassol, Brasil), o médio Rafael Gava (ex-Caxias, Brasil) e os avançados Rafael Teixeira (ex-Cabofriense, Brasil) e Hélder Ferreira (ex-Vitória de Guimarães).O plantel às ordens de Filipe Rocha poderá ainda receber novos elementos.Na quarta-feira, o Paços, campeão em título da 2.ª Liga, realiza o segundo particular da pré-época, em Cesar, pelas 18:00, diante da UD Oliveirense.