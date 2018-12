P. Ferreira ponderam queixa na FIFA contra o Fulham por Seri

O P. Ferreira está a ponderar a apresentação de uma queixa na FIFA contra o Fulham, clube que contratou Jean Michaël Seri ao Nice, dada a suspeita de adulteração dos valores da transferência que baixou substancialmente as compensações a pagar aos clubes por onde o médio passou.No caso dos castores, o facto de terem assegurado uma parcela de 15% numa futura venda, que se somariam a uma participação no mecanismo de solidariedade, permitia antecipar um encaixe na ordem dos 4 milhões de euros. Isto tendo em conta que o montante do negócio do Fulham com o Nice andaria pelos 28 milhões de euros.A questão é que nessa operação foi igualmente incluído o defesa-esquerdo Maxime Le Marchand, cujo preço terá sido sobrevalorizado em relação ao de Seri, isto apesar do Transfermarkt só lhe atribuir uma cotação de mercado de 5 milhões de euros.O caso explodiu em Inglaterra porque o advogado belga do caso Bosman, Jean-Louis Dupont, está a defender os interesses de dois clubes da Costa do Marfim ligados à formação de Seri e que se sentem defraudados, o Centre Domoraud Cyrille e o ASEC Mimosas, e solicitou a abertura de um inquérito à federação inglesa.Uma circunstância que pode funcionar em benefício dos interesses do P. Ferreira, que por sua iniciativa já está a preparar medidas legais no sentido de garantir o ressarcimento que considera justo pelos seus direitos sobre o jogador.