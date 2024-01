Celeri regressa ao Grêmio Anápolis

O FC Paços de Ferreira e o Grêmio Anápolis acordaram a revogação antecipada da cedência temporária do atleta João Celeri.



Chegou ao fim a passagem de João Celeri no P. Ferreira. O avançado, que tinha contrato de cedência por parte do Grêmio Anápolis até ao final da temporada, regressou ao Brasil, uma vez que não preenchia as necessidades do técnico Ricardo Silva. Esta saída deverá implicar a contratação de um novo ponta de lança para o plantel pacense.O FC Paços de Ferreira e o Grêmio Anápolis acordaram a revogação antecipada da cedência temporária do atleta João Celeri.Desde a sua chegada à Capital do Móvel no mercado de verão, o ponta de lança brasileiro fez 13 jogos (11 na Segunda Liga, um na Taça de Portugal e um na Allianz CUP) e marcou um golo, frente ao Leixões SC, na quinta jornada do campeonato.Ao João Celeri, o FC Paços de Ferreira deixa o seu agradecimento pelo profissionalismo demonstrado e deseja boa sorte para o seu futuro.