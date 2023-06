César Peixoto: «Pelos jornais já estou despedido»

O P. Ferreira defronta este sábado o Sp. Braga (20h30) na despedida da 1ª Liga. Com a descida consumada, César Peixoto garantiu que a sua vontade passa por continuar no clube na próxima época."Pelos jornais já estou despedido, mas isso terá de ser perguntado ao presidente. Vou a Braga para cair de pé, depois, logo vamos ver. Não fomos trabalhando a época seguinte porque não sabíamos o que ia acontecer. Só estávamos focados num objetivo. Ainda temos mais um jogo e depois há tempo para preparar as coisas. Quero muito deixar uma boa imagem. Ficar em penúltimo não é o mesmo que ficar em último. Há tempo para conversar, perceber o que é melhor para o clube, mas estou cá para trabalhar.""Temos de ser profissionais até ao último dia. Foi uma semana diferente, sem a adrenalina do resultado ser importante, mas temos de tentar fazer o mesmo que fizemos no último jogo. Representar este clube com dignidade. Foi uma semana em que os jogadores estiveram cabisbaixos, mas apelo sempre à dignidade e ao orgulho dos jogadores. Vamos defrontar uma boa equipa, e não espero facilidades. Vão querer ganhar.""Tenho um bom grupo, estavam frustrados, tristes, sentem que foi no pormenor e de não termos estado bem na primeira volta, mas por pouco que não conseguimos. Não temos problemas de conflitos de grupo, mas percebemos o momento em que estão. Queríamos estar ainda a competir pelo objetivo. A cair, terá de ser de pé e vamos ser competitivos contra o Sp. Braga dentro das nossas possibilidades, mesmo sabendo que não estamos na melhor forma em termos mentais.""Teremos de mostrar que, se calhar, o resultado final não é tão justo como parece. Fizemos 18 pontos na segunda volta e ainda podemos acabar com os mesmos pontos do Marítimo. Temos de ser competitivos e cair de pé. Há muita coisa a decidir. Alguns jogadores ainda não sabem do futuro. O Paços é um clube de primeira. Temos de ir para o jogo tentando dar o nosso melhor, deixando uma boa imagem. Sabemos que vai ser difícil, o Sp. Braga está a fazer uma excelente época e nós não estamos no nosso melhor."