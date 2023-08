O Paços de Ferreira garantiu a contratação de Ange Chibozo até ao final da época, por empréstimo do Amiens, da 2ª Liga francesa. O avançado, de 20 anos, tem características que permitem jogar a extremo ou ponta-de-lança, aumentando assim o leques de opções do treinador.Chibozo já se encontra em Portugal e assistiu no estádio à goleada dos pacenses sobre o Tondela (5-1). No entanto, ainda não estará disponível para a deslocação ao terreno do Marítimo.