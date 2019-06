Convite a Uilton para renovação

O P. Ferreira pretende manter Uilton no plantel e já lhe apresentou uma proposta de renovação do contrato. O brasileiro, de 26 anos, foi um dos jogadores mais elogiados por Vítor Oliveira e uma peça importante na estratégia do treinador, só que problemas físicos obrigaram-no a ficar fora das opções durante praticamente toda a segunda volta, mas não foi motivo suficiente para esfriar o interesse na continuidade do jogador, que assinou apenas por uma temporada.





Uilton chegou proveniente do Grémio Anápolis, na sua primeira experiência fora do Brasil, e vê com bons olhos jogar agora no principal escalão do futebol português.