Diretor de segurança do P. Ferreira suspenso por 35 dias

O diretor de segurança do Paços de Ferreira, Filipe Miguel Martins, foi suspenso por 35 dias e condenado ao pagamento de 1.964 euros por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", na sequência dos incidentes verificados no jogo em Vila das Aves, frente ao AVS SAD, o qual terminou numa vitória dos locais, por. Também os avenses foram condenados neste processo disciplinar da FPF a uma sanção de multa de 179 por "comportamento incorreto do público".