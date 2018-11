Douglas é Tanque de golos na Taça

Douglas Tanque voltou a ser decisivo na continuidade do P. Ferreira na Taça de Portugal. O avançado brasileiro bisou na vitória por 3-1, diante do Casa Pia, e aumentou para seis o número de golos apontados com a camisola dos castores, somando agora mais dois do que Luiz Phellype, um dado que impressiona, sobretudo por ter sido alcançado em apenas 371 minutos.

Na sombra do compatriota no que à 2ª Liga diz respeito, Tanque tem aproveitado a Taça de Portugal para mostrar serviço, prova na qual tem assumido um papel preponderante, participando e marcando em todas as eliminatórias realizadas até agora.

E se no campeonato as oportunidades têm sido escassas, a verdade é que o avançado também já foi decisivo no encontro frente ao V. Guimarães B, ao apontar o único golo do encontro, o que valeu aos castores a conquista dos três pontos.

A primeira experiência do dianteiro no futebol europeu está a corresponder às expectativas traçadas, faltando apenas superar Luiz Phellype na hierarquia. Trata-se de uma tarefa que não se antevê fácil, já que o brasileiro é o principal ativo do plantel e é um jogador com qualidades demonstradas no passado recente, mas o rendimento de Tanque também dá confiança se tiver de ser chamado ao onze.