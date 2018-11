Douglas Tanque segue pisadas de Welthon

A contratação de Douglas Tanque, o dianteiro que está em grande na Taça de Portugal com cinco golos em apenas três jogos, foi uma aposta estratégica preparada em devido tempo para garantir a chegada a Paços de Ferreira de um atacante com perfil idêntico ao de Welthon.O processo foi conduzido pelo mesmo agente do agora avançado do V. Guimarães, Marco Aurélio, que trabalhou o processo em parceria com os empresários Alexandre Aki e Cleber Desiderio. O finalizador foi colocado no radar da SDUQ pacense para ficar sob escrutínio, tendo sido identificado como um alvo com interesse para o ataque à subida e rapidamente garantido. Aos 25 anos, demonstra um imenso potencial para desenvolver, mas já com rendimento elevado, superando mesmo o habitual titular Luiz Phellype, que apenas faturou quatro tentos até ao momento.Pelo seu lado, os seis golos anotados na época 2018/19 colocam Douglas Tanque na perseguição da melhor marca da carreira, que remonta a 2013, altura em que o avançado se encontrava emprestado pelo Corinthians ao Guaratinguetá. Nessa temporada, o ponta-de-lança disputou 30 partidas e apontou 11 tentos: oito na Série A2 do Campeonato Paulista e os restantes três na Série B do Brasileirão. Ora, olhando ao facto de que Tanque já soma mais de metade num total de 10 encontros pelos castores, esse registo poderá cair em breve, algo que dará ainda mais força à boa campanha realizada pelo avançado, que está vinculado ao P. Ferreira até 2020.