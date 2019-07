Filipe Rocha: «Vamos conseguir uma classificação condizente com o passado do P. Ferreira»

O treinador do P. Ferreira, Filipe Rocha, disse esta terça-feira ter a ambição de "construir uma equipa que orgulhe os pacenses" e consiga alcançar a permanência na Liga NOS de uma forma "consistente".De regresso ao clube que representou enquanto jogador, Filipe Rocha, vulgo Filó, foi claro ao dizer que os objetivos do Paços no regresso ao principal escalão passam por "conseguir os pontos necessários para a permanência de uma forma consistente, recorrendo a um jogo que orgulhe os pacenses"."Quero deixar a garantia de que a equipa terá sempre uma postura competitiva bastante determinada e ambiciosa, com muita humildade dentro de campo e muita união, convictos de que, trabalhando bem, com qualidade, acreditando nos atletas, com este ambiente cuidador e familiar, vamos construir uma equipa e vamos conseguir uma classificação condizente com o passado do Paços de Ferreira", disse Filipe Rocha em conferência de imprensa.Para cumprir essa missão, fazendo os adeptos rever-se nos atletas, o técnico, que pela primeira vez vai orientar uma equipa na Liga NOS, colocou o mérito no centro de tudo, precisando que "as coisas têm de ser conseguidas pelo mérito do trabalho, mérito da qualidade de jogo, mérito do espírito de sacrifício, da entrega e ambição".Filipe Rocha, de 47 anos, relativizou, por outro lado, o facto de o plantel iniciar o trabalho de campo sem estar completo, lembrando que o P. Ferreira tem uma base de trabalho, sobrando, depois, espaço para "os jogadores que tragam mais qualidade", sendo esses os desejados pela equipa técnica e, também, "os mais difíceis de contratar".Vai ser preciso "critério, ponderação e reflexão", as palavras também usadas pelo presidente Paulo Meneses para definir este novo ciclo no P. Ferreira, iniciado há cerca de dois meses, lembrando que "o sentido de responsabilidade esteve presente na escolha da equipa técnica, dos jogadores e em toda e qualquer decisão que a direção tome".