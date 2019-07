Gladiador foi a novidade da apresentação do P. Ferreira

Rafael Teixeira foi a novidade na apresentação do novo plantel do P. Ferreira, confirmando a notícia avançada por Record que dava conta da chegada do brasileiro, conhecido por Gladiador, para reforçar a frente de ataque.

Jorge Silva (ex-Leixões), Maracás (ex-Sampaio Corrêa) e Hélder Ferreira (ex-V.Guimarães) foram as outras novidades no arranque dos trabalhos, faltando apenas Rafael Gava (ex-Caxias), que ainda não chegou a Portugal.

Ainda haverá mais entradas, nomeadamente para a baliza (ainda não está garantida a chegada de Diogo Costa) e para o lado esquerdo da defesa.