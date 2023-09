Nem pediu licença



Foi do pé esquerdo de Antunes, com um remate indefensável, que saiu o ^ ? da #LigaPortugalSABSEG



Onde festejaste este momento?#LigaPortugal #CriaTalento #FCPF #NãoPára pic.twitter.com/LHjQFsGlWX — Liga Portugal (@ligaportugal) September 15, 2023

O golo de Antunes, capitão do Paços de Ferreira, na vitória frente ao Tondela (5-1) , em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga Sabseg, foi distinguido esta sexta-feira como o melhor do mês de agosto daquela competição.O golo do experiente lateral português recolheu a preferência dos adeptos e conquistou o galardão referente ao período em avaliação, superando a concorrência de Zé Pedro (FC Porto B), Costinha (Tondela), Kuka (U. Leiria), Gustavo (Nacional) e Gonçalo Negrão (UD Oliveirense).Um momento de inspiração do internacional português, que recebeu um passe na zona central do terreno, a uma distância ainda considerável da entrada da grande área, desferindo um potente remate de pé esquerdo que só parou no fundo das redes, fazendo na altura o 2-0 no encontro.